В «Оренбурге» не знают, когда смогут вернуть в Россию своих легионеров

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В «Оренбурге» рассказали о перспективах возвращения в команду иностранных футболистов.
В «Оренбурге» не знают, когда смогут вернуть в Россию своих легионеров
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По словам члена попечительского совета клуба Василия Столыпина, в данный момент вопрос о приезде в Россию легионеров прорабатывается. При этом, как отметил функционер, детальной информации по данному вопросу пока нет.

«У нас четыре футболиста за пределами России. Раз решение о возобновлении чемпионата принято, мы будем готовиться к продолжению сезона», — цитирует Столыпина РИА Новости.

Всего в заявке «Оренбурга» значатся 14 игроков с паспортами других стран.

Ранее сообщалось, что в «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ.

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