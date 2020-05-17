В «Оренбурге» не знают, когда смогут вернуть в Россию своих легионеров

В «Оренбурге» рассказали о перспективах возвращения в команду иностранных футболистов.

По словам члена попечительского совета клуба Василия Столыпина, в данный момент вопрос о приезде в Россию легионеров прорабатывается. При этом, как отметил функционер, детальной информации по данному вопросу пока нет.

«У нас четыре футболиста за пределами России. Раз решение о возобновлении чемпионата принято, мы будем готовиться к продолжению сезона», — цитирует Столыпина РИА Новости.

Всего в заявке «Оренбурга» значатся 14 игроков с паспортами других стран.

Ранее сообщалось, что в «Урале» затруднились сказать, когда начнут готовиться к матчам РПЛ.