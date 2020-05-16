Уткин высказался об уходе Сёмина из «Локомотива»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу решения руководства московского футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Уткин высказался об уходе Сёмина из «Локомотива»
  • РИА Новости

«То, как было обставлено, было обставлено плохо, но нельзя это обставить хорошо, если человек стремится никуда не уходить до гробовой доски, понимаете? Дай бог жить до 150 лет. Это нельзя хорошо обставить», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

По его мнению, Сёмин преследовал исключительно свои интересы, но руководство вправе считать, что клуб создан не только для того, чтобы тренеру было комфортно. 

73-летний Сёмин отработал в «Локомотиве» большую часть тренерской карьеры, впервые придя в клуб в 1986 году. В четвёртый раз Сёмин возглавил железнодорожников в 2016 году. За это время он успел привести клуб к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Ранее Сёмин заявил о намерении продолжить карьеру.

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