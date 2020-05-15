Сёмин заявил о намерении продолжить карьеру

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который вскоре покинет клуб, не планирует завершать карьеру.

«Конечно, я не уйду на пенсию. Дюков молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла что-то комментировать. Когда будет конкретика, тогда и будем комментировать», — рассказал Сёмин ТАСС.

73-летний специалист отработал в «Локомотиве» большую часть тренерской карьеры, впервые придя в клуб в 1986 году. В четвёртый раз Сёмин возглавил железнодорожников в 2016 году. За это время он успел привести клуб к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Ранее бывший футболист и комментатор Владислав Батурин заявил, что Сёмина предали и продали.