Сёмин заявил о намерении продолжить карьеру

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который вскоре покинет клуб, не планирует завершать карьеру.
Сёмин заявил о намерении продолжить карьеру
  • globallookpress.com

«Конечно, я не уйду на пенсию. Дюков молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно! Пока нет смысла что-то комментировать. Когда будет конкретика, тогда и будем комментировать», — рассказал Сёмин ТАСС.

73-летний специалист отработал в «Локомотиве» большую часть тренерской карьеры, впервые придя в клуб в 1986 году. В четвёртый раз Сёмин возглавил железнодорожников в 2016 году. За это время он успел привести клуб к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны.

Ранее бывший футболист и комментатор Владислав Батурин заявил, что Сёмина предали и продали.

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