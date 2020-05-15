Батурин: Сёмина предали и продали

Бывший футболист и комментатор Владислав Батурин раскритиковал руководителей «Локомотива», решивших не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Учитывая инсайды, новость не стала для меня громом посреди ясного неба. Но по своей сути она плохо, очень плохо пахнет. Даже мерзко воняет. У меня отношение к этому гадству. Менеджерам «Локомотива» Палыч как кость в горле — он футбольный, а они околофутбольные. Они разных групп крови. Сёмин — это футбол, Кикнадзе и компания — это лишь бабло и амбиции вперемешку с комплексами. Сёмина предали и продали. «Локомотив» был, есть и будет. Но то, что сейчас произошло, а главное, как и когда, клубную карму может сильно подпортить. Сербу успеха. Палычу поклон», — приводит слова Батурина Legalbet.

73-летний Сёмин покинет свой пост 31 мая в связи с окончанием контракта. Его место займёт сербский специалист Мирко Николич.

Ранее Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» отправить в отставку руководство клуба.