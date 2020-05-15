Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова

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Обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Гэтжи поддержал отца Нурмагомедова
  • Reuters

«Отправляю каждую позитивную частицу Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», – написал Гэтжи в своём Twitter.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

Ранее Александр Шлеменко пожелал здоровья отцу Нурмагомедова.

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