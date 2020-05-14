Наумов уверен, что Сёмин не согласится на роль почётного президента «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выразил уверенность, что главный тренер команды Юрий Сёмин откажется от должности почётного президента клуба в случае отставки со своего действующего поста.

«Согласится ли Сёмин на роль почётного президента? Он на это не согласится после того, как к нему отнеслись. Ему же сейчас в лицо говорят: «Уходи!» Он просто развернётся и уйдёт. Почётные должности ему вряд ли нужны при таком отношении», — цитирует Наумова «Советский спорт».

Он также считает, что если Сёмин уйдёт, то на его место не должен приходить иностранный специалист.

«Кандидатов среди россиян, на самом деле, можно найти. Зачем нужен Николич, если есть Олег Пашинин, Вадим Евсеев? Но всё должно развиваться планомерно, без спешки», — добавил Наумов.

13 мая появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об отставке Сёмина с поста главного тренера.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, а также шесть раз была обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.

В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее журналист Василий Уткин раскритиковал фанатов «Локомотива» за их реакцию на возможную отставку Сёмина.