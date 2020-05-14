Уткин: фанаты «Локомотива» не сделали для Сёмина ничего, кроме нытья в интернете

Известный спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал фанатов московского «Локомотива» за их реакцию на возможную отставку главного тренера команды Юрия Сёмина.

«Фанаты «Локомотива» просят игроков заступиться за Сёмина, иначе прекратят поддержку команды. Ну, самое время. Вот сейчас, за 17 дней до конца контракта Сёмина, призвать игроков. У меня вопрос. А что сделали фанаты? Сами? Где флешмобы? Сколько-нибудь массовые? Изобретательные? Что даёт понять, что за этими призывами реально множество людей, а не небольшая группа просто громких?» — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что он за считанные минуты придумал три возможные акции, которые продемонстрировали активность и массовость, но болельщики железнодорожников, по его мнению, не делают ничего. Журналист подчеркнул, что может сделать вывод, что либо массовой поддержки Сёмина просто нет, либо фанаты понимают, что никак не могут повлиять на происходящее.

«Ну, раз в такой момент никак невозможно сорганизоваться. Не предпринято ничего в рамках закона, что представляло бы собой некое активное действие за пределами нытья в Интернете. И даже это нытьё совсем не активно. Докажите, что я неправ», — подытожил Уткин.

13 мая появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об отставке специалиста с поста главного тренера.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, а также шесть раз была обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.

В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее экс-президент «Локомотива» спрогнозировал падение результатов в случае отставки Сёмина.