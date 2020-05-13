Экс-президент «Локо» прогнозирует падение результатов в случае отставки Сёмина

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о грядущей замене наставника команды Юрия Сёмина на сербского специалиста Марко Николича.
Экс-президент «Локо» прогнозирует падение результатов в случае отставки Сёмина
  • РИА Новости

По мнению Наумова, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, который «будет его слушать и в рот заглядывать». При этом экс-руководитель «железнодорожников» сомневается в способности Николича показать высокий результат.

«Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Ольге Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неё вывешивали на стадионе. Поверьте, что оскорбления будут ещё жёстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Во-вторых, начнётся тренерская чехарда. Придёт, например, Николич, у него ничего не получится, и результат упадёт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», — цитирует Наумова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фанату «Локомотива» запретили посещать стадионы в течение года.

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