Экс-президент «Локо» прогнозирует падение результатов в случае отставки Сёмина

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о грядущей замене наставника команды Юрия Сёмина на сербского специалиста Марко Николича.

По мнению Наумова, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, который «будет его слушать и в рот заглядывать». При этом экс-руководитель «железнодорожников» сомневается в способности Николича показать высокий результат.

«Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Ольге Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против неё вывешивали на стадионе. Поверьте, что оскорбления будут ещё жёстче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу. Во-вторых, начнётся тренерская чехарда. Придёт, например, Николич, у него ничего не получится, и результат упадёт. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице. Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», — цитирует Наумова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что фанату «Локомотива» запретили посещать стадионы в течение года.