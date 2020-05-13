Фанату «Локомотива» запретили посещать стадионы в течение года

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Фанат «Локомотива» Андрей Коробков был подвергнут наказанию за инцидент во время матча своей команды с «Зенитом» в 20-м туре РПЛ.
Фанату «Локомотива» запретили посещать стадионы в течение года
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, мужчину привлекли к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП России. За противоправные действия Коробкова оштрафовали на 12 тыс. рублей и запретили посещать стадионы в течение одного года.

В ходе встречи 29 февраля один из болельщиков «Зенита» подбежал к фанатскому сектору «Локомотива» и попытался забрать флаг, за что подвергся избиению. Одним из наносивших ему удары был Коробков.

Ранее сообщалось, что мама Коляна из «Реальных пацанов» избила бойца ММА Магомеда Исмаилова сумкой.

 

 

 

 

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