Кассационный суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр в Мосгорсуд дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Кассационный суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости
  • АГН «Москва»

Об этом сообщил в интервью РИА Новости адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

«Кассационный суд удовлетворил нашу кассационную жалобу, отменил приговор Мосгорсуда и отправил дело в эту инстанцию на пересмотр», — заявил Бушманов.

По мнению стороны защиты, спортсменов необоснованно привлекли к ответственности в октябре 2018 года за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесённых водителю Виталию Соловчуку, а также суды нижестоящих инстанций не стали рассматривать отсутствие хулиганских побуждений в действиях фигурантов.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Мамаева по УДО, 17 сентября они вышли на свободу. Их друг Александр Протасовицкий был освобождён из-под стражи 8 ноября.

Ранее сообщалось, что Мамаев выплатил телеведущей Ольге Ушаковой более 320 тыс. рублей за испорченную в драке машину.

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