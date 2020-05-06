Мамаев выплатил Ушаковой более 320 тысяч рублей за испорченную в драке машину

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев выплатил компенсацию телеведущей Ольге Ушаковой, машине которой причинил ущерб 8 октября 2018 года.
Мамаев выплатил Ушаковой более 320 тысяч рублей за испорченную в драке машину
  • РИА Новости

Недавно Ушакова подала иск к Мамаеву, форварду «Сочи» Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому. Перечисленная ей Мамаевым сумма составила чуть более 320 тыс. рублей.

«Мамаев выплатил всю сумму требований, которая заявлена в исковом заявлении. Насчёт других претензий со стороны Ушаковой сказать не могу. Надеюсь, она отзовёт свой иск. Такое право у неё есть», — приводит слова адвоката футболиста Игоря Бушманова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что отец Черышева не подтвердил информацию об интересе «Локомотива» и «Зенита» к его сыну.

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