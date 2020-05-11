Источник: в «Реале» намерены сократить зарплатную ведомость на 30%

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Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность снижения зарплат своим футболистам на следующий сезон на 30%.
Источник: в «Реале» намерены сократить зарплатную ведомость на 30%
  • Reuters

Об этом сообщает AS. По данным источника, данная мера коснётся всех футболистов и руководства клуба, однако не затронет более чем 800 человек вспомогательного персонала. В частности, зарплаты самых высокооплачиваемых игроков «Реала», Серхио Рамоса и Гарета Бэйла, упадут с €14,5 до €10 млн.

Сезон в Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. 

Ранее отец Черышева рассказал, когда может возобновиться чемпионат Испании.

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