Источник: в «Реале» намерены сократить зарплатную ведомость на 30%

Руководство мадридского «Реала» рассматривает возможность снижения зарплат своим футболистам на следующий сезон на 30%.

Об этом сообщает AS. По данным источника, данная мера коснётся всех футболистов и руководства клуба, однако не затронет более чем 800 человек вспомогательного персонала. В частности, зарплаты самых высокооплачиваемых игроков «Реала», Серхио Рамоса и Гарета Бэйла, упадут с €14,5 до €10 млн.

Сезон в Испании был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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