Отец Черышева рассказал, когда может возобновиться чемпионат Испании

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, рассказал, когда может возобновиться чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса.

«Говорят, что чемпионат продолжится 5 июня. Но загадывать ничего не нужно. В Германии тоже говорили, что чемпионат возобновится 9 мая, но в итоге начало перенесли на 16-е число. Сейчас главное, чтобы все ребята были здоровы. Также важно, чтобы они все набрали хорошую физическую форму. Это сделать очень тяжело», — приводит слова Черышева-старшего «Матч ТВ».

Он также рассказал, что в «Валенсии» уже возобновился тренировочный процесс.

«Ребята занимаются с огромным удовольствием. Но было очень тяжело тем, кто находился в квартирах без тренажёров, беговых дорожек и велотренажёров. Сейчас первое, чем занимаются футболисты на тренировках, — это бегают. Работают в аэробном ритме. Им тяжело выходить на поле после такого перерыва на карантин в домашних условиях», — добавил специалист.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Умтити травмировался уже на второй день после возобновления тренировок.