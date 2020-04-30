Спортивный врач Васильков сравнил футбол в масках с цирком

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал идею обязать футболистов играть в защитных масках.

«Это просто невозможно и неприемлемо. Причин масса. Во-первых, футболистам необходимо активное дыхание, маска будет мешать. Во-вторых, футбол — контактный вид спорта, а игроки сильно потеют, страдают. А тут им ещё ограничат доступ воздуха. Если до такого дойдёт, это будет похоже на цирковое представление», — заявил Васильков в интервью RT.

Ранее бывший врач «Спартака» призвал временно ограничить посещение болельщиками спортивных мероприятий.