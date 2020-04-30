Спортивный врач Васильков сравнил футбол в масках с цирком

Короткая ссылка
Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал идею обязать футболистов играть в защитных масках.
Спортивный врач Васильков сравнил футбол в масках с цирком
  • Reuters

«Это просто невозможно и неприемлемо. Причин масса. Во-первых, футболистам необходимо активное дыхание, маска будет мешать. Во-вторых, футбол — контактный вид спорта, а игроки сильно потеют, страдают. А тут им ещё ограничат доступ воздуха. Если до такого дойдёт, это будет похоже на цирковое представление», — заявил Васильков в интервью RT.

Ранее бывший врач «Спартака» призвал временно ограничить посещение болельщиками спортивных мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить