Бывший врач «Спартака» призвал временно ограничить допуск болельщиков на стадионы

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Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков считает, что ограничение допуска болельщиков на трибуны во время проведения спортивных мероприятий поможет снизить угрозу второй волны коронавируса.
Бывший врач «Спартака» призвал временно ограничить допуск болельщиков на стадионы
  • АГН «Москва»
  • © Игорь Иванко

«Если в конце июня сезон возобновят, думаю, болельщиков на трибуны не пустят. Не больше 50—100 человек. О полных чашах стадионов можно забыть до осени. Допуск людей на трибуны может привести ко второй волне коронавируса. Ведь где-то вирус останется. Я уже говорил, что это очень опасно, поскольку мы его не слышим, не видим и не можем потрогать. Если хотим избежать рецидива, то обязаны временно не пускать людей на стадионы», — заявил Васильков в интервью RT.

Ранее спортивный врач Васильков сообщил, когда коронавирус покинет Россию.   

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