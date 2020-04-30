Васильков назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

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Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков рассказал, когда пандемия коронавируса завершится в России.
Васильков назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«В конце июня полностью не покинет. Последнюю группу изолируют и будут лечить 14 дней. В этот момент уже вполне можно возобновлять сезон, хотя где-то на Дальнем Востоке коронавирус ещё может сохранять активность. Но европейская территория России к тому моменту практически освободится от COVID-19. Ограничения постепенно начнут снимать, но введут жёсткие санитарно-гигиенические требования: обязательное мытьё рук, обработка помещений. Полгода дома сидеть всё-таки нельзя», — заявил Васильков в интервью RT.

Ранее бывший врач «Спартака» предположил, когда может возобновиться сезон РПЛ.

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