Бывший врач «Спартака» предположил, когда может возобновиться сезон РПЛ

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Бывший врач московского футбольного клуба «Спартак» Юрий Васильков рассказал, когда может возобновиться текущий сезон РПЛ.
Бывший врач «Спартака» предположил, когда может возобновиться сезон РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В Европе — раньше, чем у нас. Они уже постепенно начали открывать некоторые заведения: кафе, рестораны, парикмахерские. Значит, у них действительно всё больше под контролем. Там в футбол, по моим подсчётам, начнут играть в середине-конце мая. В России — дай бог в середине, а то и конце июня, поскольку на подготовку футболистов тоже уйдёт время», — заявил Васильков в интервью RT.

По словам врача, проведение первенства пойдёт в ускоренном темпе, а на раскачку времени не будет. В связи с этим возникает вопрос, выдержит ли подобный темп организм футболистов.

«Сезон надо завершить, но выдержат ли игроки физически график матчей через два дня на третий, да ещё и после затяжной паузы — большой вопрос. Сомневаюсь», — заключил Васильков.

Ранее в СМИ появилась информация, что совещание РПЛ о судьбе сезона перенесено на неопределённый срок.

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