Теннисистка Цян отказалась платить тренеру во время коронавируса, он будет работать доставщиком пиццы

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Томас Друэ, тренер первой ракетки Китая Ван Цян, признался, что будет вынужден работать в доставке пиццы, поскольку подопечная отказалась выплачивать ему зарплат по контракту.
Теннисистка Цян отказалась платить тренеру во время коронавируса, он будет работать доставщиком пиццы
  • Reuters

«Я имею действующий контракт на 35—40 недель вперёд. Когда стало известно, что до июля никаких турниров не будет, я сам предложил Ван платить мне половину зарплаты. Но она отказалась, поскольку сама сейчас не зарабатывает вообще ничего. Никакая финансовая помощь мне не полагается, и никто не понимает, когда турниры возобновятся. Я живу на Маврикии и никаких доходов, кроме тренерства, не имею. Буду работать в доставке пиццы, чтобы немного зарабатывать и не настолько сильно растрачивать свои сбережения», — цитирует Друэ L'Equipe.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции теннисный сезон приостановлен и возобновиться не ранее середины июля.

Ранее сообщалось, что Веснина задумывалась о возвращении в теннис до пандемии коронавирусной инфекции.

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