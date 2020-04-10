Валуев высказался об отмене турнира UFC 249 из-за коронавируса

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Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отмену турнира UFC 249 в связи с пандемией коронавируса.
Валуев высказался об отмене турнира UFC 249 из-за коронавируса
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я другого и не ожидал. Голова же на плечах должна быть у кого-то. Если не у того, кто хочет деньги заработать, то хотя бы у тех, от кого зависит безопасность. Хабиб изначально был прав, что не поехал? А зачем ему потом было бы собирать восторженные возгласы вместе с дизлайками и негативом вокруг себя?» — цитирует Валуева «Чемпионат».

1 апреля Хабиб Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев отреагировал на отмену турнира UFC 249 в связи с пандемией коронавируса.

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