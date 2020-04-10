Гаджиев: думаю, никто не удивлён отменой UFC 249

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался об отмене турнира UFC 249 в связи с пандемией коронавируса.

«Думаю, никто не удивлён. UFC до последнего боролись, и нужно снять шляпу перед их попыткой сделать это в такое непростое время. Ну что теперь поделаешь? Значит, не судьба», — цитирует Гаджиева Sport24.

Он отметил, что это плохая новость как для UFC, так и для фанатов смешанных единоборств. Промоутер также не считает, что в организации заранее точно знали об отмене, так как UFC и так находится на слуху и им не стоит привлекать внимание.

«Хабиб оказался умнее всех? Нет, все огорчены. Просто Хабиб подсознательно понял, что не нужно слишком сильно на это рассчитывать. Все расстроены, потому что любая движуха была бы всем только на руку, сейчас же всё откладывается», — заявил Гаджиев.

1 апреля Хабиб Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее российский боец прокомментировал отмену турнира UFC 249, отметив правильность действий Нурмагомедова.