Эмеев об отмене UFC 249: получается, Нурмагомедов сделал всё правильно в итоге

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Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев прокомментировал отмену турнира UFC 249 в связи с эпидемией коронавируса.
Эмеев об отмене UFC 249: получается, Нурмагомедов сделал всё правильно в итоге
  • @khabib_nurmagomedov
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«Сейчас очень сложная ситуация в мире. Было бы неправильно проводить бои в то время, как люди умирают. Если Дана Уайт пошёл на отмену всего турнира, значит он вынужден был на это пойти», — цитирует Эмеева Sport24.

Он также сомневается, что глава UFC мог заранее знать, что турнир не состоится, так как было видно, насколько он хочет, чтобы мероприятие всё-таки прошло в срок, но в конце концов Уайт понял, что это невозможно. 

«Получается, Хабиб всё правильно сделал в итоге», — добавил Эмеев

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее боец MMA Фрэнсис Нганну поблагодарил Уайта за старание провести UFC 249, несмотря на коронавирус.

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