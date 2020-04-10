Эмеев об отмене UFC 249: получается, Нурмагомедов сделал всё правильно в итоге

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев прокомментировал отмену турнира UFC 249 в связи с эпидемией коронавируса.

«Сейчас очень сложная ситуация в мире. Было бы неправильно проводить бои в то время, как люди умирают. Если Дана Уайт пошёл на отмену всего турнира, значит он вынужден был на это пойти», — цитирует Эмеева Sport24.

Он также сомневается, что глава UFC мог заранее знать, что турнир не состоится, так как было видно, насколько он хочет, чтобы мероприятие всё-таки прошло в срок, но в конце концов Уайт понял, что это невозможно.

«Получается, Хабиб всё правильно сделал в итоге», — добавил Эмеев

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее боец MMA Фрэнсис Нганну поблагодарил Уайта за старание провести UFC 249, несмотря на коронавирус.