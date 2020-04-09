«Сельта» Смолова объявила об урезании зарплат футболистов

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Испанский футбольный клуб «Сельта» объявил о достижении договорённости с игроками по снижению зарплат.
«Сельта» Смолова объявила об урезании зарплат футболистов
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Как сообщает пресс-служба клуба, на урезание зарплат из-за финансовых трудностей, возникших в результате пандемии коронавируса, согласились не только сами футболисты, но и весь персонал клуба, включая тренерский штаб.

При этом степень уменьшения выплат не уточняется.

За «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива» выступает российский нападающий Фёдор Смолов.

Ранее сообщалось, что «Реал» принял решение снизить зарплаты в клубе из-за коронавируса.

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