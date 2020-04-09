Гаджиев поддержал главу UFC Уайта в стремлении проводить турниры во время коронавируса

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал решении главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта проводить турниры во время мировой пандемии коронавируса.
Гаджиев поддержал главу UFC Уайта в стремлении проводить турниры во время коронавируса
  • Reuters

«Дэйна Уайт — злодей или гений? «Как можно проводить «пир во время чумы», подвергая опасности здоровье участников и сотрудников» — заявляют одни, «Спасибо за единственный праздник спорта в эпоху полного отсутствия информационных поводов!» — не соглашаются с ними другие.  Я больше соглашусь со вторыми. Если действительно существует возможность провести турнир с соблюдение всех медицинских и юридических норм, то нужно действовать», — написал Гаджиев в Instagram.

Также промоутер добавил, что в бою Фергюсона и Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC 249, он будет поддерживать первого, ради сохранения возожности его поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что боец Bellator Чапман найден мёртвым у своего дома.

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