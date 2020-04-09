Гаджиев поддержал главу UFC Уайта в стремлении проводить турниры во время коронавируса

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал решении главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта проводить турниры во время мировой пандемии коронавируса.

«Дэйна Уайт — злодей или гений? «Как можно проводить «пир во время чумы», подвергая опасности здоровье участников и сотрудников» — заявляют одни, «Спасибо за единственный праздник спорта в эпоху полного отсутствия информационных поводов!» — не соглашаются с ними другие. Я больше соглашусь со вторыми. Если действительно существует возможность провести турнир с соблюдение всех медицинских и юридических норм, то нужно действовать», — написал Гаджиев в Instagram.

Также промоутер добавил, что в бою Фергюсона и Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC 249, он будет поддерживать первого, ради сохранения возожности его поединка с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что боец Bellator Чапман найден мёртвым у своего дома.