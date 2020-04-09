Боец Bellator Чапман найден мёртвым у своего дома

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Американский боец Исаия Чапман, выступающий в лёгком весе организации по смешанным единоборствам Bellator, был найден мёртвым вблизи своего дома.
Боец Bellator Чапман найден мёртвым у своего дома
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  • © @Isaiah Chapman

Об этом сообщил журналист Дэвид Маккини в Twitter. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу. 

30-летний боец был доставлен в больницу с огнестрельным ранением вечером 8 апреля, где впоследствии скончался.

На профессиональном уровне Чапман одержал девять побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок спортсмен провёл в 2019 году, уступив Патрику Миксу на турнире Bellator 232.

Ранее Фёдор Емельяненко рассказал, когда и где состоится его следующий бой.

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