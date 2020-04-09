Боец Bellator Чапман найден мёртвым у своего дома
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Об этом сообщил журналист Дэвид Маккини в Twitter. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу.
30-летний боец был доставлен в больницу с огнестрельным ранением вечером 8 апреля, где впоследствии скончался.
На профессиональном уровне Чапман одержал девять побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок спортсмен провёл в 2019 году, уступив Патрику Миксу на турнире Bellator 232.
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