Боец Bellator Чапман найден мёртвым у своего дома

Американский боец Исаия Чапман, выступающий в лёгком весе организации по смешанным единоборствам Bellator, был найден мёртвым вблизи своего дома.

Об этом сообщил журналист Дэвид Маккини в Twitter. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил матч-мейкер Bellator Рич Чоу.

30-летний боец был доставлен в больницу с огнестрельным ранением вечером 8 апреля, где впоследствии скончался.

На профессиональном уровне Чапман одержал девять побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок спортсмен провёл в 2019 году, уступив Патрику Миксу на турнире Bellator 232.

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