Фёдор Емельяненко рассказал, когда и где состоится его следующий бой

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал, когда и где пройдёт его следующий поединок.

«Мой бой запланирован где-то на сентябрь-октябрь. Скорее всего, это будет либо Англия, либо Америка, как и говорил Скотт Кокер», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале «Сергей Лодыга».

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На данный момент выступает в Bellator.

Ранее Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором.