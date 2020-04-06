Фёдор Емельяненко рассказал, когда и где состоится его следующий бой

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал, когда и где пройдёт его следующий поединок.
Фёдор Емельяненко рассказал, когда и где состоится его следующий бой
  • © Hans Gutknecht / MediaNews Group / The Los Angeles Daily News
  • globallookpress.com

«Мой бой запланирован где-то на сентябрь-октябрь. Скорее всего, это будет либо Англия, либо Америка, как и говорил Скотт Кокер», — сказал Емельяненко в интервью на YouTube-канале «Сергей Лодыга».

В общей сложности в активе 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На данный момент выступает в Bellator.

Ранее Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом Фёдором.

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