СМИ: Руководство «Ливерпуля» инициировало сокращение собственной зарплаты на 25%

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Руководство «Ливерпуля» по собственной инициативе пошло на снижение зарплаты в связи с паузой в Английской премьер-лиге (АПЛ), вызванной пандемией коронавирусной инфекции.
СМИ: Руководство «Ливерпуля» инициировало сокращение собственной зарплаты на 25%
  • Reuters

Об этом сообщает The Athletic. На сокращение заработной платы согласились генеральный директор клуба Питер Мур, управляющий директор Билли Хоган, а также операционный директор Энди Хьюз. Руководители не стали объявлять об этом публично, чтобы избежать давления на игроков команды, которые сейчас участвуют в переговорах о снижении заработных плат всем футболистам АПЛ.

«Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы чемпионата Англии, опережая ближайшего конкурента, «Манчестер Сити», на 25 очков.

Ранее сообщалось, что в АПЛ готовятся объявить о досрочном завершении сезона, несмотря на возможные санкции УЕФА.

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