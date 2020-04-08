В АПЛ готовятся объявить о досрочном завершении сезона, несмотря на возможные санкции УЕФА

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Чемпионат Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть официально завершён в ближайшее время из-за мировой пандемии коронавируса.

«Федерация Бельгии уже приняла решение об окончании сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить аналогичное заявление, поскольку ситуация там становится очень, очень серьёзной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сумеем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, как много времени это займёт, нам надо выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за будущие сезоны, а не за старые», — цитирует спортивного директора итальянского «Удинезе» Пьерпаоло Марино Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

У «Удинезе» и английского «Уотфорда», выступающего в АПЛ, один владелец — семья Поццо.

В Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) заявляли, что могут отлучить от еврокубков страны, которые досрочно объявят о завершении сезона.

Ранее глава УЕФА заявил, что не существует варианта, при котором «Ливерпуль» останется без титула АПЛ.

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