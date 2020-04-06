Глава УЕФА: нет варианта, при котором «Ливерпуль» останется без титула АПЛ

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не видит варианта, при котором «Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Глава УЕФА: нет варианта, при котором «Ливерпуль» останется без титула АПЛ
  • Reuters

«Я не вижу варианта, при котором «Ливерпуль» может остаться без титула. Если чемпионат продолжится, они выиграют его почти наверняка. Теоретически «красные» ещё не обеспечили нужного преимущества, но практически находятся очень близко», — цитирует Чеферина издание Ekipa.

Он также отметил, что даже в случае досрочного завершения сезона нужно будет выбрать чемпиона.

«И опять же я не вижу сценария, при котором это будет не «Ливерпуль», — заявил Чеферин.

По словам президента УЕФА, он верит, что удастся доиграть сезоны в Италии и Испании.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого большинство европейских футбольных турниров были приостановлены.

Ранее Чеферин выразил мнение, что лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем не играть вообще.

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