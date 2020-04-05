Президент УЕФА: лучше проводить матчи без зрителей, чем не играть вовсе

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин считает, что лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем не играть вообще.

«Лучше играть за закрытыми дверями и показывать матч по телевизору, чем вообще не играть. Это то, что нужно людям. Нужно, потому что это приносит позитивную энергию в их дома», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Практически все европейские турниры, за исключением чемпионата Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент в мире зарегистрировано более 1,1 млн заражений, скончались более 62 тыс. человек.

Ранее в УЕФА опровергли появившееся в СМИ заявление Чеферина о завершении ЛЧ до 3 августа 2020 года.