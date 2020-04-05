Президент УЕФА: лучше проводить матчи без зрителей, чем не играть вовсе

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин считает, что лучше проводить матчи при пустых трибунах, чем не играть вообще.
Президент УЕФА: лучше проводить матчи без зрителей, чем не играть вовсе
  • Reuters

«Лучше играть за закрытыми дверями и показывать матч по телевизору, чем вообще не играть. Это то, что нужно людям. Нужно, потому что это приносит позитивную энергию в их дома», — приводит слова Чеферина The Guardian.

Практически все европейские турниры, за исключением чемпионата Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавируса. На данный момент в мире зарегистрировано более 1,1 млн заражений, скончались более 62 тыс. человек.

Ранее в УЕФА опровергли появившееся в СМИ заявление Чеферина о завершении ЛЧ до 3 августа 2020 года.

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