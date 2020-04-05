В УЕФА опровергли появившееся в СМИ заявление Чеферина о завершении ЛЧ до 3 августа 2020 года

В УЕФА опровергли появившееся в СМИ заявление президента организации Александера Чеферина о том, что розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 должны быть завершены не позднее 3 августа текущего года.

Со ссылкой на Чеферина ранее также сообщалось, что после отмены всех ограничений и возобновления спортивных соревнований матчи еврокубков могут проводиться в дни игр национальных чемпионатов. Кроме того, не исключалось сокращение стадий ЛЧ и ЛЕ до одной встречи.

Как заявили в УЕФА, Чеферин ничего подобного не говорил.

«Сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин заявил ZDF о необходимости завершить Лигу чемпионов до 3 августа. Это не соответствует действительности. Президент в ясной форме дал понять, что о конкретных датах окончания сезона речи не идёт. УЕФА в текущий момент анализирует все возможные варианты завершения европейского сезона совместно с Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами в рамках рабочей группы, образованной 17 марта. На данный момент рассматривается вариант проведения матчей в июле и, если потребуется, в августе, в зависимости от сроков возобновления сезона и наличия согласия властей», — уточняется в официальном релизе.

Ранее сообщалось, что удаление Даниила Чалова не помешало «Витебску» победить «Смолевичи» с вратарем Александром Фильцовым.