«Рубин» договорился с футболистами о сокращении зарплат на 50% из-за коронавируса

Казанский футбольный клуб «Рубин» договорился с игроками о снижении зарплат на 50% в связи с остановкой сезона из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Рубина».

Отмечается, что нововведения будут действовать до возобновления тренировок.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Многие клубы в связи с этим приняли решение сократить зарплаты игрокам.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» не собирается сокращать зарплаты футболистам команды.