«Оренбург» не собирается сокращать зарплаты футболистам команды

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Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин заявил, что в команде не намерены сокращать зарплаты игрокам из-за приостановки сезона в связи с коронавирусом.
«Оренбург» не собирается сокращать зарплаты футболистам команды
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«У нас все контракты в рублях, поэтому вопросов нет. Нет смысла сокращать зарплаты в связи с тем, что рубль поднялся. Мы посмотрели на ситуацию и поняли, что это некритично для нас», — приводит слова Столыпина РИА Новости.

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