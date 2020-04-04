«Оренбург» не собирается сокращать зарплаты футболистам команды

Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин заявил, что в команде не намерены сокращать зарплаты игрокам из-за приостановки сезона в связи с коронавирусом.

«У нас все контракты в рублях, поэтому вопросов нет. Нет смысла сокращать зарплаты в связи с тем, что рубль поднялся. Мы посмотрели на ситуацию и поняли, что это некритично для нас», — приводит слова Столыпина РИА Новости.

Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что не понимает, почему РПЛ ориентируется на рекомендации УЕФА о продолжении сезона.