Слуцкий считает, что следующий сезон может быть потерян из-за коронавируса

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением, как эпидемия коронавируса может повлиять на мировой футбол.

«Трудно рассуждать о чём-либо, когда не понимаешь, как долго это продлится. Не исключаю, что УЕФА будет отодвигать рекомендуемые даты завершения сезона и каждый в итоге пойдёт своим путем. Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который могут наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что футболисты стараются поддерживать форму даже в отпуске, но неизвестно, каково им будет возвращаться к игре.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Футбольный сезон в Европе, за исключением чемпионата Белоруссии, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

3 апреля число заражённых в России достигло 4149. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

Ранее боксёр Артур Бетербиев прокомментировал перенос боя с Мэном Фаньлунем из-за коронавируса.