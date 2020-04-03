Бетербиев прокомментировал перенос боя с Фаньлунем из-за коронавируса
- Reuters
«Конечно, я огорчён, потому что была проделана очень большая работа и я находился в хорошей форме. Да, это очень неприятно. Но я с пониманием отнёсся к отмене поединка, потому что в этой ситуации от нас ничего не зависит», — цитирует Бетербиева РИА Новости.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля организация зафиксировала более 900 тыс. случаев заражения, свыше 45 тыс. заболевших скончались.
17 марта бой между Бетербиевым и Фаньлунем, который должен был состояться в Канаде 28 марта, был перенесён.
Ранее Бетербиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Канаде.