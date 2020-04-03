Боксёр Бетербиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Канаде

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Чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев, который проживает в Монреале, рассказал о ситуации с коронавирусом в Канаде.
Боксёр Бетербиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Канаде
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«Нет, никакой паники в городе нет, люди с пониманием относятся ко всем мерам, принимаемым властями. И на улицах сейчас очень мало и людей, и машин. Видно, что все сидят по домам и выходят из них только в случае крайней необходимости», — цитирует Бетербиева РИА Новости.

Он также отметил, что на улице все ходят в масках, а при походе в магазин сотрудники дезинфицируют покупателям руки на входе и на выходе. Кроме того, он выразил надежду на скорое окончание пандемии.

«На самом деле это очень трудное время для людей во всём мире, для тех, кто столкнулся с коронавирусом. Потерять близкого человека из-за болезни очень тяжело, очень многие ощутили горечь происшедшего с их родными людьми. Мы же знаем, сколько людей уже умерли», — добавил Бетербиев.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля организация зафиксировала более 900 тыс. случаев заражения, свыше 45 тыс. заболевших скончались. 

Ранее сообщалось, что бой Бетербиева с китайцем Мэном Фаньлунем отменён из-за коронавируса.

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