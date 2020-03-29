Врач сборной России по футболу посоветовал, как поддержать иммунитет во время пандемии

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, как поддержать иммунитет во время пандемии коронавируса.

Как написал Безуглов в Instagram, в условиях самоизоляции и удалённой работы необходимо спать по девять-десять часов в сутки. Кроме того, он отметил, что важно периодически давать себе нагрузку.

«Три-четыре раза в неделю по 30—40 минут аэробных упражнений и два-три раза в неделю круговых силовых тренировок с собственным весом будет более чем достаточно. Мы сейчас говорим не о профессиональных спортсменах, а об обычных людях», — написал Безуглов.

Он также дал совет принимать поливитаминные препараты и отдельно витамин D3.

«Его можно принимать дозах 3—5 тыс. МЕ в день весь период самоизоляции», — отметил Безуглов.

Ранее Андрей Аршавин высказался о тренировках дома во время карантина из-за эпидемии коронавируса.