Аршавин о домашних тренировках: лучше всего к таким условиям адаптированы Кокорин и Мамаев

Бывший футболист сборной России высказался о тренировках дома во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

«Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы по делу о потасовках в центре Москвы. В сентябре 2019-го они вышли на свободу по УДО. Во время заключения игроки продолжали поддерживать физическую форму.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса.