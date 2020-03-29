Аршавин о домашних тренировках: лучше всего к таким условиям адаптированы Кокорин и Мамаев

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Бывший футболист сборной России высказался о тренировках дома во время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Аршавин о домашних тренировках: лучше всего к таким условиям адаптированы Кокорин и Мамаев
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«Индивидуальные тренировки? Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Кокорин и Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев были арестованы по делу о потасовках в центре Москвы. В сентябре 2019-го они вышли на свободу по УДО. Во время заключения игроки продолжали поддерживать физическую форму.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса.

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