Глава НОК Ирландии считает, что ОИ-2020 будут перенесены на следующий год
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«На наш взгляд, Игры, скорее всего, будут перенесены. Мы рады тому, что МОК не раз заявлял: здоровье спортсменов для них в приоритете и они открыты для возможности переноса Игр. Думаю, что многие уже рассчитывают на следующий год, если такое решение будет принято», — приводит слова Шеррарда Reuters.
Ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. МОК объявил, что примет решение о проведении ОИ в ближайшие четыре недели. Между тем НОК Канады уже решил не отправлять своих спортсменов на Игры в Токио.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях.