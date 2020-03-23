Премьер-министр Японии заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал ситуацию с возможным переносом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с пандемией коронавируса.
Премьер-министр Японии заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO
  • globallookpress.com

«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — приводит слова Абэ Kyodo.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, а НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры.

Ранее сообщалось, что министр по делам ОИ назвала очень сложным выбор приемлемого срока переноса Игр.

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