Премьер-министр Японии заявил о невозможности проведения ОИ-2020 в нынешних условиях

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал ситуацию с возможным переносом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с пандемией коронавируса.

«Я думаю, что ситуация в мире сейчас не такая, чтобы проводить Олимпиаду», — приводит слова Абэ Kyodo.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступил за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, а НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры.

Ранее сообщалось, что министр по делам ОИ назвала очень сложным выбор приемлемого срока переноса Игр.