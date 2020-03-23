Министр по делам ОИ назвала очень сложным выбор приемлемого срока переноса Игр

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Министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото прокомментировала ситуацию с возможным переносом Игр-2020 из-за пандемии коронавируса.
Министр по делам ОИ назвала очень сложным выбор приемлемого срока переноса Игр
  • Reuters

«У всех спортсменов индивидуальная ситуация с подготовкой к соревнованиям. Кроме того, в каждой стране по-своему реагируют на распространение коронавируса. Поэтому сделать так, чтобы мнения спортсменов по поводу отсрочки на полгода, год или два года полностью совпадали, крайне сложно», — приводит слова Хасимото ТАСС.

Прежде ряд национальных и международных спортивных федераций публично выступили за перенос Олимпиады в Токио, которая должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, а НОК Канады решил не отправлять своих спортсменов на Игры.

Ранее сообщалось, что Синдзо Абэ не исключил переноса Олимпийских игр.

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