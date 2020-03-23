Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Как сообщает агентство Kyodo, глава японского кабмина заявил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь стоит подумать о спортсменах.

По мнению Абэ, если проведение игр «в полном формате» невозможно, то не исключён вариант с переносом даты спортивных мероприятий.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что окончательное решение по летней Олимпиаде 2020 года в Токио будет принято в течение четырёх недель.