Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

Короткая ссылка
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Абэ не исключил переноса Олимпийских игр
  • Reuters

Как сообщает агентство Kyodo, глава японского кабмина заявил, что при принятии решения о проведении Олимпийских игр в первую очередь стоит подумать о спортсменах. 

По мнению Абэ, если проведение игр «в полном формате» невозможно, то не исключён вариант с переносом даты спортивных мероприятий.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что окончательное решение по летней Олимпиаде 2020 года в Токио будет принято в течение четырёх недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить