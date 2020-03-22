МПК поддержал решение МОК определить судьбу Олимпиады-2020 в течение месяца

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Международный паралимпийский комитет (МПК) приветствовал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о рассмотрении вопроса о проведении Олимпийских игр в Токио в течение четырёх ближайших недель.
МПК поддержал решение МОК определить судьбу Олимпиады-2020 в течение месяца
  • Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
  • globallookpress.com

«Здоровье и благополучие участников Игр являются приоритетом, в этой связи решение МОК видится абсолютно правильным, учитывая беспрецедентную ситуацию, с которой мы столкнулись. Возможное изменение сроков проведения Олимпиады и Паралимпиады поставит серьёзную логистическую задачу, и МПК будет поддерживать МОК на каждом этапе», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс, слова которого приводит официальный сайт организации.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что решение по ОИ-2020 будет принято в течение четырёх недель.

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