МПК поддержал решение МОК определить судьбу Олимпиады-2020 в течение месяца

Международный паралимпийский комитет (МПК) приветствовал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о рассмотрении вопроса о проведении Олимпийских игр в Токио в течение четырёх ближайших недель.

«Здоровье и благополучие участников Игр являются приоритетом, в этой связи решение МОК видится абсолютно правильным, учитывая беспрецедентную ситуацию, с которой мы столкнулись. Возможное изменение сроков проведения Олимпиады и Паралимпиады поставит серьёзную логистическую задачу, и МПК будет поддерживать МОК на каждом этапе», — заявил президент МПК Эндрю Парсонс, слова которого приводит официальный сайт организации.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что решение по ОИ-2020 будет принято в течение четырёх недель.