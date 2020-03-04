Тедеско прокомментировал победу над ЦСКА в Кубке России по футболу

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о результате матча 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.

«Была непростая игра, да и соперник тоже. В сегодняшнем матче было всё, и болельщики получили огромное удовольствие. Мы забили дважды в начале и могли ещё. Но после этого подарили сопернику второй гол. Просто у нас молодая команда, и где-то ей не хватает опыта. Такие моменты нужно исправлять, но ребята показали запредельный уровень самоотдачи. Сегодня могли как выиграть, так и уступить», — заявил Тедеско на пресс-конференции.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему его подопечные не смогли реализовать свои моменты в игре со «Спартаком».

4 марта «Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России.