Малкин вышел на 67-е место по очкам в НХЛ

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» вышел на 67-е место в списке лучших бомбардиров за историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин вышел на 67-е место по очкам в НХЛ
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей и набрал 1065-е очко в лиге.

Таким образом, Малкин вышел на 67-е место по этому показателю, повторив результат Кейта Ткачука и обогнав Рэя Уитни (1064).

Кроме того, Малкин провёл свой 900-й матч в НХЛ и стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с подобным показателем.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ.

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