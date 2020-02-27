Малкин вышел на 67-е место по очкам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» вышел на 67-е место в списке лучших бомбардиров за историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» россиянин отметился результативной передачей и набрал 1065-е очко в лиге.

Таким образом, Малкин вышел на 67-е место по этому показателю, повторив результат Кейта Ткачука и обогнав Рэя Уитни (1064).

Кроме того, Малкин провёл свой 900-й матч в НХЛ и стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с подобным показателем.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ.