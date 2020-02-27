Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
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Малкин достиг этой отметки после выхода на лёд в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (1:2).
Рекордсменом «Пингвинз» является Сидни Кросби, на счету которого 977 матчей. Второе место занимает Марио Лемье (915).
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С тех пор он трижды выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пингвинз».
Ранее сообщалось, что Малкин провёл 900-й матч в НХЛ.