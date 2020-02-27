Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось провести 900 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Малкин достиг этой отметки после выхода на лёд в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (1:2).

Рекордсменом «Пингвинз» является Сидни Кросби, на счету которого 977 матчей. Второе место занимает Марио Лемье (915).

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С тех пор он трижды выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пингвинз».

Ранее сообщалось, что Малкин провёл 900-й матч в НХЛ.