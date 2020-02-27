Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ

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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось провести 900 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Малкин стал третьим игроком в истории «Питтсбурга» с 900 матчами в НХЛ
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Малкин достиг этой отметки после выхода на лёд в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (1:2).

Рекордсменом «Пингвинз» является Сидни Кросби, на счету которого 977 матчей. Второе место занимает Марио Лемье (915). 

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. С тех пор он трижды выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Пингвинз».

Ранее сообщалось, что Малкин провёл 900-й матч в НХЛ.

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