«Питтсбург» с Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» с Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ
  • Reuters
  • © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Кингз» отличились Блейк Лизотт и Тревор Льюис. У гостей единственную шайбу забросил Брайан Раст.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл свой 900-й матч в НХЛ и стал третьим игроком в истории клуба с подобным показателем.

Для «Питтсбурга» это поражение стало четвёртым кряду.

Ранее сообщалось, что передача Владислава Каменева помогла «Колорадо Эвеланш» победить «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.

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