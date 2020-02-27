«Питтсбург» с Малкиным потерпел четвёртое поражение подряд в НХЛ
- Reuters
- © Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Кингз» отличились Блейк Лизотт и Тревор Льюис. У гостей единственную шайбу забросил Брайан Раст.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл свой 900-й матч в НХЛ и стал третьим игроком в истории клуба с подобным показателем.
Для «Питтсбурга» это поражение стало четвёртым кряду.
Ранее сообщалось, что передача Владислава Каменева помогла «Колорадо Эвеланш» победить «Баффало Сэйбрз» в НХЛ.