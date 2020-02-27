Передача Каменева помогла «Колорадо» победить «Баффало» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Габриэль Ландеског, Мартин Каут и Джей Ти Комфер, а российский форвард команды Владислав Каменев сделал результативную передачу. У гостей шайбы забросили Земгус Гиргенсонс и Кёртис Лазар.

Для «Колорадо» эта победа стала пятой подряд. Подопечные Джареда Беднара занимают второе место в Западной конференции, а «Сэйбрз» располагается на 13-й строчке на Востоке.

Ранее два очка Никиты Гусева помогли «Нью-Джерси Дэвилз» взять верх над «Детройт Ред Уингз» в НХЛ.