Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» взять верх над «Детройтом» в НХЛ
- Reuters
- © Sarah Stier-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Дэвилз» отличились Джоуи Андерсон, Йеспер Братт, Кайл Палмьери и российский форвард Никита Гусев. У хозяев единственную шайбу забросил Валттери Фильппула.
Гусев также отметился результативной передачей.
Для «Нью-Джерси» эта победа стала третьей подряд. «Ред Уингз» в свою очередь потерпели третье поражение кряду.
Ранее сообщалось, что гол и буллит Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Виннипег Джетс» в НХЛ.