Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» взять верх над «Детройтом» в НХЛ

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«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» взять верх над «Детройтом» в НХЛ
  • Reuters
  • © Sarah Stier-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Дэвилз» отличились Джоуи Андерсон, Йеспер Братт, Кайл Палмьери и российский форвард Никита Гусев. У хозяев единственную шайбу забросил Валттери Фильппула. 

Гусев также отметился результативной передачей.

Для «Нью-Джерси» эта победа стала третьей подряд. «Ред Уингз» в свою очередь потерпели третье поражение кряду.

Ранее сообщалось, что гол и буллит Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Виннипег Джетс» в НХЛ.

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