Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» взять верх над «Детройтом» в НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Дэвилз» отличились Джоуи Андерсон, Йеспер Братт, Кайл Палмьери и российский форвард Никита Гусев. У хозяев единственную шайбу забросил Валттери Фильппула.

Гусев также отметился результативной передачей.

Для «Нью-Джерси» эта победа стала третьей подряд. «Ред Уингз» в свою очередь потерпели третье поражение кряду.

Ранее сообщалось, что гол и буллит Александра Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Виннипег Джетс» в НХЛ.