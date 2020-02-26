Тренер Ласицкене: никогда не прощу тех, кто не пустил Машу на ОИ-2016

Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, высказался по поводу пропуска спортсменкой зимних международных соревнований из-за ситуации с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Никакой компенсации здесь быть не может. Всё это воспринимается реально и безмерно горько. Очень сложно чувствовать нашу беспомощность в данной ситуации, имея огромный потенциал в результатах», — цитирует тренера «Матч ТВ».

По его словам, он очень хотел, чтобы Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, он и представить не мог, что лучшая прыгунья в высоту в мире будет пропускать старты из-за подобных инцидентов. Специалист также отметил, что иностранные легкоатлеты нарушают антидопинговые правила, но чистые спортсмены этих стран не подвергаются наказанию в отличие от России.

«Я никогда не прощу тех, кто не пустил Машу в Рио, из-за кого она пропустила зимний сезон и может не поехать в Токио. Нет им прощения. Всем индивидуумам, и у нас, и там, всем, кто совершал неблаговидные поступки», — добавил Габрилян.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, и с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

22 ноября 2019 года стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

31 января Министерство спорта временно, до 1 марта, лишило ВФЛА государственной аккредитации. Вскоре ВФЛА объявила о роспуске президиума организации и передаче своих полномочий рабочей группе ОКР.

Ранее Ласицкене выразила опасение, что эпидемия коронавируса может повлиять на летние старты.