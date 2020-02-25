Ласицкене опасается, что эпидемия коронавируса может повлиять на летние старты

Короткая ссылка
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выразила опасение, что из-за эпидемии коронавируса будут внесены изменения в календарь летнего сезона.
Ласицкене опасается, что эпидемия коронавируса может повлиять на летние старты
  • РИА Новости

Ранее по этой причине был отменён зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике, который должен был состояться в китайском Нанкине 13—15 марта.

«Наверное, уже можно об этом волноваться, потому что, как я понимаю, страны Шенгенской зоны уже начинают ограничивать выдачу виз в связи с коронавирусом. Непонятно, какая тогда будет подготовка вообще, какими будут летние старты. Теперь мы уже все под каким-то большим вопросом», — цитирует спортсменку ТАСС.

Во вторник Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике. Её результат составил 2,00 м. Второе место заняла именитая спортсменка Анна Чичерова (1,91), третье — Кристина Королёва (1,88).

Ранее сообщалось, что депутат заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить