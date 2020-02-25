Ласицкене опасается, что эпидемия коронавируса может повлиять на летние старты
- РИА Новости
Ранее по этой причине был отменён зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике, который должен был состояться в китайском Нанкине 13—15 марта.
«Наверное, уже можно об этом волноваться, потому что, как я понимаю, страны Шенгенской зоны уже начинают ограничивать выдачу виз в связи с коронавирусом. Непонятно, какая тогда будет подготовка вообще, какими будут летние старты. Теперь мы уже все под каким-то большим вопросом», — цитирует спортсменку ТАСС.
Во вторник Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике. Её результат составил 2,00 м. Второе место заняла именитая спортсменка Анна Чичерова (1,91), третье — Кристина Королёва (1,88).
Ранее сообщалось, что депутат заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.